«Філігранні удари». ЗСУ підтвердили атаку по Антонівському мосту в Херсоні

Антонівський міст – це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра

Українські військові тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи, важливі для ворога

Українські військові ввечері 26 липня завдали «філігранних ударів» по Антонівському мосту в Херсоні. Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони й оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення, тому що це не дає йому можливості маневрів, не дає можливості підтягувати сили і боєприпаси», – зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що удари по мосту буди «делікатними», та додала, що ЗСУ «не руйнують інфраструктуру, вони руйнують плани ворога».

«Те, що увага прикута до моста – цілком зрозуміло. Але я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії вона настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію військ… Удари були, але вони були філігранні», – сказала речниця оперативного командування «Південь».

Своєю чергою радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив на своїй сторінці у Facebook, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту у Херсоні саме в той момент, коли окупанти переправляли по ньому велику колону накопиченої техніки.

«Херсонщина і вся Україна чекали цей ранок. Адже всі ми хотіли дізнатись, наскільки серйозно ЗСУ пошкодили Антонівський міст у Херсоні. І інформація більш ніж втішна – проїзд по ньому неможливий, а вдарили, за словами очевидців, як раз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат», – зазначив він.

Зазначимо, що сьогодні призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов зазначив, що рух мостом закрили через пошкодження після удару українських військ.

Антонівський міст – це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо.

Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Нагадаємо, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

До слова, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.