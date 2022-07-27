В окупованому Херсоні пролунали вибухи: відео

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунають в районі Антонівського мосту

У вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Жителі Херсону повідомляють, що чули вибухи в районі Антонівського мосту.

Після вибухів у місті чути звуки пострілів.

За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні сили України.

«Спочатку був звук ракети, що прилітає. Потім били гармати біля мосту. Схоже на ППО окупантів. Потім був приліт цієї ракети. Схоже, що приземлилася а не в повітрі. Метою могла бути техніка орків, яку вони зганяють у олешки і накопичують тут для утримання лівобережжя», – йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

Російські пропагандисти повідомляють лише про серію вибухів в Херсоні.

Антонівський міст є ключовим елементом постачання для російських підрозділів у Херсон через лівобережжя.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України, окрім: Житомирської, Одеської та Миколаївської.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

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