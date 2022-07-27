Атака ЗСУ. Рашисти заявили про пошкодження залізничного мосту під Херсоном

Українські бійці вдало вдарили по двох мостах

Гауляйтер Кирило Стремоусів заявив, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час нічної атаки Збройних сил України. Про це передають російські ЗМІ.

Вночі Стремоусів у відеозверненні заявляв, що чергова спроба обстрілу Антонівського мосту через Дніпро у Херсоні не призвела до руйнування мосту. Колаборант також заявив, що Збройні сили України зробили спробу завдати удару залізничним мостом у Херсонській області.

Пізніше Стремоусів визнав вдалі удари українських бійців по двох мостах – залізничному та Антонівському.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню, станом на ранок 27 липня непридатний для користування.