Антонівський міст непридатний для користування, – Херсонська ОВА

Українські військові філігранно відпрацювали по стратегічному об’єкту

Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню, станом на ранок 27 липня непридатний для користування. Про це «Главкому» повідомив тимчасово виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

На уточнююче запитання нашого видання, який відсоток руйнації мосту після ракетних ударів ЗСУ, Бутрій не уточнив, але додав, що міст наразі непроїзний.

Також цю інформацію «Главкому» підтвердив міський голова Олешок Євген Рищук. Він зазначив, що сьогодні зранку через Антонівський міст не можна доїхати транспортом з Олешок до Херсону.

Ще одне джерело «Главкому» додало, що Антонівський міст поки що не зруйнований, його опори цілі. Однак рух транспорту по ньому повністю перекритий.

Як повідомлялося, російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так званого «голову військово-цивільної адміністрації».

«Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України, повідомив заступник голови військово-цивільної адміністрації області Кирило Стремоусов», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що рух Антонівським мостом перекрито.

Зазначимо, що це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо.

Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсону повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

До слова, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.