  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Єдиний вцілілий у Чугуївській катастрофі курсант звернувся до Зеленського: житла так і не дочекався

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курсант нагадав президентові про обіцянку, виконання якої він чекає вже понад рік - Єдиний вцілілий у Чугуївській катастрофі курсант звернувся до Зеленського: житла так і не дочекався
    Курсант нагадав президентові про обіцянку, виконання якої він чекає вже понад рік
    Фото Володимир Зеленський / Facebook

    Зеленський особисто обіцяв В'ячеславу Золочевському допомогу

    Колишній курсант В'ячеслав Золочевський, який єдиний вцілів у Чугуївській катастрофі, на своїй сторінці в Іnstagram звернувся до Володимира Зеленського із проханням про допомогу в отриманні житла.

    «Шановний пане Президенте! Я – Ваш виборець, В’ячеслав Золочевський, звертаюся за допомогою про отримання житла, яке Ви мені пообіцяли на зустрічі 26.09.2020 з моєю матірю, після Чугуєвської авіакатастрофи.

    29.04.2021 я звернувся до Харківської міської ради і на зустрічі міський голова пообіцяв звязатися зі мною наступного дня. З того моменту пройшло вже близько пів року і дзвінка так і не було.
    Наразі я мешкаю з матір'ю та братом у орендованій квартирі.

    Прошу Вас врутитись у ситуацію, що склалась, та допомогти мені у отриманні свого житла», – написав Золочевський.

    screenshot-www.instagram.com-2021.11.22-21_03_07

    Президент особисто пообіцяв курсанту В'ячеславу Золочевському та його матері допомогу з отриманням житла, коли відвідав його у шпиталі після трагедії. Але постраждалий досі не отримав допомоги від влади.

    Нагадаємо, увечері 25 вересня 2020 року на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків.

    В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, вижив.

    Згодом стало відомо, що двадцятирічний курсант В’ячеслав Золочевський, який вцілів під час катастрофи Ан-26Ш, вирішив продовжувати навчання в авіаційному виші.

    Теги: президент курсант
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єдиний вцілілий у Чугуївській катастрофі курсант звернувся до Зеленського: житла так і не дочекався