Єдиний вцілілий у Чугуївській катастрофі курсант звернувся до Зеленського: житла так і не дочекався

Курсант нагадав президентові про обіцянку, виконання якої він чекає вже понад рік

Зеленський особисто обіцяв В'ячеславу Золочевському допомогу

Колишній курсант В'ячеслав Золочевський, який єдиний вцілів у Чугуївській катастрофі, на своїй сторінці в Іnstagram звернувся до Володимира Зеленського із проханням про допомогу в отриманні житла.

«Шановний пане Президенте! Я – Ваш виборець, В’ячеслав Золочевський, звертаюся за допомогою про отримання житла, яке Ви мені пообіцяли на зустрічі 26.09.2020 з моєю матірю, після Чугуєвської авіакатастрофи.

29.04.2021 я звернувся до Харківської міської ради і на зустрічі міський голова пообіцяв звязатися зі мною наступного дня. З того моменту пройшло вже близько пів року і дзвінка так і не було.

Наразі я мешкаю з матір'ю та братом у орендованій квартирі.

Прошу Вас врутитись у ситуацію, що склалась, та допомогти мені у отриманні свого житла», – написав Золочевський.

Президент особисто пообіцяв курсанту В'ячеславу Золочевському та його матері допомогу з отриманням житла, коли відвідав його у шпиталі після трагедії. Але постраждалий досі не отримав допомоги від влади.

Нагадаємо, увечері 25 вересня 2020 року на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків.

В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, вижив.

Згодом стало відомо, що двадцятирічний курсант В’ячеслав Золочевський, який вцілів під час катастрофи Ан-26Ш, вирішив продовжувати навчання в авіаційному виші.