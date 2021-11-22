Зеленського знищить не «вагнергейт», а порожній холодильник і тарифи

«Вагнергейт»: дочекаємось 15%, тоді й покотиться

В принципі, після детальної заяви Василя Бурби в Шустера з «вагнергейтом» все ясно: так, спецоперація була (нам нагадали, що починалося все з позиції влади «ніякої спецоперації не було, це все вигадали росіяни»), так, її усвідомлено зірвали, так, до цього безпосередньо причетний Єрмак (котрий чи то віддавав, чи передавав розпорядження). І так, все дійсно пробували зачистити терміновими, трохи не заднім числом, звільненнями, позбавленням залучених офіцерів документів прикриття, навіть пострілами в командирів груп. Ну і прямим саботажем «державного розслідування» з боку влади.

Але ясно ще й інше: нічого з цього не буде, жодних масштабних наслідків. Більшість населення дійсно не цікавлять подібні питання. А електорат Зеленського здебільшого навіть не в курсі самої історії.

Зеленського знищить не «вагнергейт» і факт зради. Зеленського нищитимуть порожній холодильник і зростання тарифів на все (сьогодні якраз обговорювалася вартість «електрики з газу» – в очікувані 5,5 грн/кВт не виходить влізти, буде 9,0-9,1 грн за теперішньої ціни газу), а слідом тотальне зростання цін. Ну і політики, що вже успішно пасуться на електораті Зеленського і «слуг».

А поки треба лише дочекатися, доки рейтинги влади впадуть нижче 15%. От коли все покотиться в прірву – тоді і вирине історія про держзраду. Бо за економічні питання, за соціалку зачепитися буде складно – це не каране. А за «вагнергейт» якраз і зачепляться.

Бо це поки не є мейнстрімом – всі ці локальні скандали довкола держзради, її локалізації і персоналій «кротів» (з таким розмахом він у владній команді явно не один – хтось же організував знищення, як нагадала Яніна Соколова, в нашій розвідці відділку, що займався російськими агентами в наших спецслужбах). А от після перетину межі в 15% це має всі шанси стати мейнстрімом. І інструментом, через який поховають всю цю владну команду.

Джерело: site.ua

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