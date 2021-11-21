Зеленський вручив десяти військовослужбовцям державні нагороди

Військових нагородили орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», а також медалями «За військову службу України» та «Захиснику Вітчизни»

Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України вручив державні нагороди військовослужбовцям. Про це повідомляє пресслужба президента.

Вітаючи присутніх, глава держави зауважив, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, що дуже символічно.

«Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут», – сказав Володимир Зеленський і наголосив, що для нього справді велика честь, як і для кожного з присутніх та всіх українців, привітати захисників зі святом.

Президент висловив подяку військовим за їхню службу.

«Хочу подякувати за те, що ви робите щодня, і побажати, щоб щодня ви відчували, що ваша робота пріоритетна, ваша служба – це найголовніше, що зараз є в державі», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що нині українське військо, кожен захисник і захисниця мають високий рівень довіри громадян.

Орден Богдана Хмельницького, «За мужність», а також медалі «За військову службу України» та «Захиснику Вітчизни» вручено «за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагородили:

Катеринчика Василя Юрійовича – старшого лейтенанта;

Окуска Олександра Михайловича – майора;

Сущенка Віталія Юрійовича – підполковника.

Орденом «За мужність» II ступеня нагородили:

Мрачковського Уберта Валерійовича (посмертно) – старшого солдата.

Орденом «За мужність» III ступеня нагородили:

Коваля Андрія Володимировича – старшого сержанта.

Медаль «За військову службу Україні» отримала:

Гатаулына Тетяна Володимирівна – сержантка.

Медаль «Захиснику Вітчизни» отримали:

Балынська Анна Олександрівна – старша солдатка;

Орлова Світлана Вікторівна – старша солдатка;

Стогный Валентин Михайлович – полковник;

Хомяков Максим Вікторович – майстер-сержант.

Також начальнику штабу-заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Артему Котенку присвоєно військове звання бригадного генерала.

Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті активістів Євромайдану. Також він записав звернення до українців.

Нагадаємо, упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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