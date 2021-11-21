«Їхня брехня принижує»: на Майдані патріоти розгорнули банер із Зеленським та Єрмаком

Патріоти розгорнули банери на Майдані та вимагали не зраджувати інтереси України

Активісти палили піротехніку та скандували «Єрмака за грати»

З нагоди Дня Гідності та Свободи, який відзначається в Україні 21 листопада, в Києві відбулисяся меморіальні заходи та національно-патріотичні проєкти. Зокрема ввечері на Майдані Незалежності зібралися сотні патріотично налаштованих активістів, передає кореспондент «Главкома».

Активісти вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні, а також висловилися, щодо політичної лінії влади. Патріоти розгорнули величезні банери на ТЦ «Глобус» із зображеннями президента Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака та написами «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність», також активісти палили піротехніку та скандували «Єрмака за грати»

Ймовірно таку реакцію спровокували нещодавні викриття у справі з вагнерівцями та позиція влади у цьому питанні.

Патріоти вимагали справедливості, дехто скандував «Путін - #уйло, Зеля - #цикло».

Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті активістів Євромайдану. Також він записав звернення до українців.

Нагадаємо, упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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