Курсант, який вижив під час катастрофи Ан-26, продовжить навчання в авіаційному виші



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15 жовтня В’ячеслав Золочевський отримав медаль «За військову службу Україні» Фото: АрміяInform

Наразі хлопця готують до виписки зі шпиталю

Двадцятирічний курсант В’ячеслав Золочевський, який вцілів під час катастрофи Ан-26Ш, вирішив продовжувати навчання в авіаційному виші.

Про це курсант розповів агентству АрміяInform.

15 жовтня курсант отримав медаль «За військову службу Україні», присвоєну відповідним указом президента.

«У госпіталі я отримав необхідну допомогу, фізичну, моральну. В мене буде реабілітаційний період, буду відновлюватись. Після цього я повертаюсь до служби. Буду наздоганяти програму», – сказав хлопець.

Золочевський також подякував лікарям, військовим, друзям, які його навідували, і взагалі усім, хто за нього хвилювався. «Ще хочу сказати, що вшановую всіх загиблих хлопців», – сказав курсант.

Як розповів начальник регіонального відділення АрміяInform Віталій Саранцев, реабілітацію, на яку відводять місяць, курсант проходитиме, перебуваючи вдома, наразі хлопця готують до виписки зі шпиталю.

Курсант має отримати грошову виплату, суму якої визначить військово-лікарська комісія.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

7 жовтня комісія встановила технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів.