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    Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України

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    Єрмак обговорив із Джейком Салліваном безпекову ситуацію навколо України - Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України
    Єрмак обговорив із Джейком Салліваном безпекову ситуацію навколо України
    фото: Офіс президента

    Салліван і Єрмак відзначили важливість продовження роботи формату «нормандської четвірки»

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію навколо України та роботу у форматі «нормандської четвірки».

    «Продовжили регулярний діалог з Джеком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації», - написав Єрмак у Twitter.

    За словами керівника Офісу президента, сторони відзначили важливість продовження роботи формату «нормандської четвірки».

    Єрмак також наголосив, що Україна цінує незмінну підтримку США.

    Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

    Теги: Нормандський формат Донбас США Twitter Андрій Єрмак
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    Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України