Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України

Салліван і Єрмак відзначили важливість продовження роботи формату «нормандської четвірки»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію навколо України та роботу у форматі «нормандської четвірки».

«Продовжили регулярний діалог з Джеком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації», - написав Єрмак у Twitter.

За словами керівника Офісу президента, сторони відзначили важливість продовження роботи формату «нормандської четвірки».

Продовжили регулярний діалог з @JakeSullivan46. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату #N4. Цінуємо незмінну підтримку . — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 12, 2022

Єрмак також наголосив, що Україна цінує незмінну підтримку США.

Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.