Нуланд заявила, що Росія підготувала план дестабілізації України

Нуланд заявила про план саботажу Росії в Україні

Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу «з нічого» та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України. Про це повідомляє Голос Америки.

Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу «з нічого» та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.

«Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України», – заявила вона.

Заступниця держсекретаря сказала, що РФ «вивергнула дезінформацію та брехню» про Україну, Сполучені Штати та Північноатлантичний Альянс для того, щоб виправдати свої дії.

Нуланд підкреслила, що агресором виступає Росія. В Україні не збиралися загрожувати РФ, нагадала вона.

«Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Нуланд підкреслила, що НАТО не загрожує Росії, а рішення щодо членства ухвалюють лише країни, які прагнуть стати членами Альянсу, та країни-члени.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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