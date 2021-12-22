США спростували свою участь у «нормандському форматі»

США погоджуються, що Мінські угоди – це шлях до вирішення конфлікту між Україною та Росією

США погоджуються, що Мінські угоди – це шлях до вирішення конфлікту між Україною та Росією

Між Вашингтоном, Берліном та Парижем тривають переговори щодо Мінських домовленостей

Помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей, повідомляє Голос Америки.

«Про приєднання США до Нормандського процесу не йдеться, йдеться про підтримку США дипломатії, яка вже триває. І ми продовжуватимемо співпрацювати щодо цього не лише з українцями та росіянами, а й з французами, німцями та ОБСЄ», – повідомила вона.

За словами Донфрід, ці контакти стосуються саме виконання Мінських домовленостей.

«Я хочу підкреслити, що президент Байден чітко заявив, що вважає, що єдиним успішним вирішенням конфлікту на Донбасі є дипломатичне рішення, і саме тому він уповноважив мене поїхати минулого тижня і провести ці розмови, і чому Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати цю дипломатію», – сказала вона.

Карен Донфрід відвідувала Україну, Росію та Європу у період з 13 по 15 грудня. Вона обговорювала з представниками урядів та іншими чиновниками питання нарощування Росією військ на кордоні з Україною та підтвердила зобов’язання США підтримувати суверенітет України.

Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Макрон переконаний, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

Водночас Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

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