США спростували свою участь у «нормандському форматі»
Між Вашингтоном, Берліном та Парижем тривають переговори щодо Мінських домовленостей
Помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей, повідомляє Голос Америки.
«Про приєднання США до Нормандського процесу не йдеться, йдеться про підтримку США дипломатії, яка вже триває. І ми продовжуватимемо співпрацювати щодо цього не лише з українцями та росіянами, а й з французами, німцями та ОБСЄ», – повідомила вона.
За словами Донфрід, ці контакти стосуються саме виконання Мінських домовленостей.
«Я хочу підкреслити, що президент Байден чітко заявив, що вважає, що єдиним успішним вирішенням конфлікту на Донбасі є дипломатичне рішення, і саме тому він уповноважив мене поїхати минулого тижня і провести ці розмови, і чому Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати цю дипломатію», – сказала вона.
Карен Донфрід відвідувала Україну, Росію та Європу у період з 13 по 15 грудня. Вона обговорювала з представниками урядів та іншими чиновниками питання нарощування Росією військ на кордоні з Україною та підтвердила зобов’язання США підтримувати суверенітет України.
Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».
10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».
Макрон переконаний, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.
Водночас Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.