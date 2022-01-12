Україна увійшла до топ-55 найкомфортніших країн для роботи та подорожей

Україна посіла 55 місце у рейтингу країн, які найчастіше обирають для роботи та подорожей

Україна випередила такі країни як Чорногорія, Нова Зеландія, США, Південна Африка та інші

Згідно з результатами дослідження сервісу momondo, Україна посіла 55 позицію серед країн, які найчастіше обирають для роботи та подорожей, пише AIN.UA.

Щоб скласти рейтинг, momondo проаналізував 111 країн на основі 22 факторів з 6 різних категорій: «Подорожі», «Ціни», «Здоров'я та безпека», «Віддалена робота», «Розваги» і «Погода».

Кожна країна могла набрати 100 балів. Такий результат досягла тільки Португалія.

Як зазначається, Португалію, що посіла перше місце, відмітили за відносно низьку вартість життя, гарну погоду, велику кількість місць для відпочинку та низький рівень злочинності.

Крім цього, країна пропонує візи для цифрових кочівників, а місцеві жителі мають високий рівень володіння англійською мовою. У рейтингу Португалія отримала оцінку 100/100 та визнана найкращою країною для віддаленої роботи у світі.

Друге місце займає Іспанія з оцінкою 93/100. В momondo відмітили високу швидкість інтернету, велику кількість коворкінгів та можливість отримати візу для фрилансерів.

Одночасно, Румунія, що закрила топ-3 рейтингу країн для віддаленої роботи, відома привабливими цінами на довгострокову оренду житла та їжу.

До топ-10 найкращих країн, які поєднують зручні умови праці та можливості для подорожей, увійшли:

Португалія

Іспанія

Румунія

Маврикій

Японія

Мальта

Коста-Ріка

Панама

Чехія

Німеччина.

Україна посіла 55 позицію в світовому рейтингу, випередивши такі країни як Чорногорія, Нова Зеландія, США, Південна Африка та інші. momondo віддав країні 54 бали зі 100, відзначивши одні з найнижчих цін на оренду готелів і квартир на короткий термін, вартість проїзду та проживання. Найнижчу оцінку Україна отримала за нестабільні погодні умови.

До слова, у рейтингу Індексу паспортів світу Україна піднялася на 35-е місце. Ще у минулому кварталі вона була на дві позиції нижче. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття у 141 країну.

Тим часом, британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.