Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів
Україна поінформувала учасників нормандської зустрічі про наявність постанови щодо внесення змін у постанову про місцеві вибори
Під час зустрічі радників в нормандському форматі Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях. Однак у Верховній Раді дійсно зареєстрована постанова, якою пропонують внести зміни до постанови про місцеві вибори.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
«Ніяких зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради (про місцеві вибори. - Ред.) не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту», - сказав він.
«Ми тільки поінформували колег по нормандської зустрічі, що депутат від «Слуги народу» (Олександр Качура. - Ред.) ще 28 липня зареєстрував постанову про зміни. І ця постанова є і найближчим часом вона буде винесена в залу Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля», - сказав Єрмак.
Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.