Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів



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Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі радників в нормандському форматі

Україна поінформувала учасників нормандської зустрічі про наявність постанови щодо внесення змін у постанову про місцеві вибори

Під час зустрічі радників в нормандському форматі Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях. Однак у Верховній Раді дійсно зареєстрована постанова, якою пропонують внести зміни до постанови про місцеві вибори.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ніяких зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради (про місцеві вибори. - Ред.) не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту», - сказав він.

За словами Єрмака, Україна лише «проінформувала» інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни до постанови про місцеві вибори. «Ми тільки поінформували колег по нормандської зустрічі, що депутат від «Слуги народу» (Олександр Качура. - Ред.) ще 28 липня зареєстрував постанову про зміни. І ця постанова є і найближчим часом вона буде винесена в залу Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля», - сказав Єрмак. Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

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