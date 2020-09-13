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    Події в Україні

    МЗС України висловило протест у зв’язку з проведенням Росією виборів в окупованому Криму

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    <p>Такі дії Кремля продовження грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України</p> - МЗС України висловило протест у зв’язку з проведенням Росією виборів в окупованому Криму

    Такі дії Кремля продовження грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України

    Результати псевдовиборів на окупованих територіях не матимуть жодних юридичних наслідків

    Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест і засуджує протиправну організацію та проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих «виборів» у незаконні органи, утворені російської окупаційної адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

    Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

    «Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Проведення Російською Федерацією псевдовиборів на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є нелегітимним, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків», – йдеться в заяві МЗС України.

    В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що так звані «вибори губернатора Севастополя» і «довибори депутатів» до так званих «державної ради Республіки Крим» та «сімферопольської місцевої ради» становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співпраці в Європі від 1 серпня 1975 року, зобов’язань РФ за двосторонніми міжнародними договорами та інших норм міжнародного права, низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

    Як зазначають у міністерстві, усі причетні до підготовки та проведення незаконного «голосування» в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

    У відомстві також закликали іноземні держави і міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і чітко заявити про невизнання результатів так званих «виборів» на тимчасово окупованій території Криму, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, зокрема шляхом розширення санкцій.

    МЗС Крим Росія вибори Севастополь населення окупація
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