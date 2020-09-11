У Берліні завершилися 7-годинні переговори політичних радників «нормандського формату»



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Нормандська зустріч у Берліні тривала понад сім годин

Радники домовилися про продовження перемир'я на Донбасі

У німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

Основними темами було обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також уходили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні проходить зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Ця зустріч має відкрити шлях до нового саміту лідерів Нормандської четвірки щодо ситуації на Донбасі.

Також нагадаємо, що 10 вересня окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Шумів. Це сталося після того, як було оголошено про зрив так званого спільного з бойовиками інспектування українських позицій.

Як повідомлялося, у Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.

Джерело: Укрінформ