Берлін і ультиматум Путіна

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небезпечні ігрища!

Проривів до стійкого миру немає; і бути не могло – Путін готовий дати нам мир лише на умовах капітуляції, зі зміною Конституції, «особим статусом», повною амністією, виборами під дулами автоматів (з усім тим, що підписав нині «патріот» Порошенко у Мінську-1 і Мінську-2).

Позитив Берліну:

домовилися й надалі підтримувати режим тиші, це важливо для безпеки наших солдат на фронті;

нову зустріч лідерів Нормандського формату навіть не обговорювали, значить капітуляції ближчими місяцями не буде.

Негатив Берліну:

Єрмак (напевно за директивами Зеленського) від імені України погодився, щоб Верховна Рада ще раз розглянула прийняту раніше постанову про місцеві вибори, на зміні якої ультимативно наполягає Путін. Нагадаю, цей ультиматум, замість того щоб відкинути одразу як неприйнятний в принципі, Кравчук (друг і партнер Медведчука) швиденько вніс до парламенту.

Що тепер?

Що ж, нехай Рада розгляне – і так само швиденько скаже тверде «ні» ультиматуму Путіна. Якщо Зеленський не тиснутиме на депутатів, то так воно і буде. А якщо тиснутиме? Сподіваюся, що парламент все одно скаже «ні». Не той уже Зеленський. І питання не пересічне – принципове для долі країни, щоб розводити заради виборів/рейтингу небезпечні ігрища!

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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