Де готують «каруселі». На Київщині зафіксовано аномальну кількість охочих змінити виборчу адресу



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Броварський район посідає третє місце в області за кількістю охочих змінити виборчу адресу Світлини видання «Трибуна Бровари»

Броварський район посідає третє місце в області за кількістю охочих змінити виборчу адресу

В останні дні дії процедури спостерігачами Опори були зафіксовані черги з бажаючих біля відділів ведення ДРВ (Державний реєстр виборців) у Київській області, зокрема у Броварах. До слова, Броварський район посідає третє місце в області за кількістю охочих голосувати віднині саме тут. Про це свідчать статистичні дані оприлюднені у Державному реєстрі виборців, станом на 12 вересня 2020 року.

Дані із сайту ДРВ станом на 12.09.2020

8 вересня, під стіни Броварської районної ради виїхав довготерміновий спостерігач Опори аби перевірити правдивість публікації у мережі «Фейсбук», в якій було зазначено, що виборців доправляють транспортом під відділ ведення ДРВ, де вони змінюють виборчу адресу.

На той момент було зафіксовано чергу із двома десятками людей, переважно чоловіками, віком від 20 до 40 років. Працівниця відділу виходила назовні, забирала документи у бажаючих і повертала їх за 20 хвилин. За словами охоронця приміщення Броварської районної ради – так зване, «ажіотажне» відвідування відбувалося від самого ранку. Однак підтвердити цей факт на камеру спостерігачів Опори охоронець відмовився.

Станом на 9 вересня в мережі «Фейсбук» у місцевих спільнотах поширювалася стаття видання «Трибуна Бровари», щодо ситуації під стінами Броварського відділу ведення Державного реєстру виборців. Як видно на оприлюднених світлинах – кількість громадян у черзі під стінам установи знову була у декілька десятків осіб. У самій статті журналісти повідомили про централізований підвіз людей до відділу та про єдину виборчу адресу, яку використовували громадяни – Гагаріна, 12-А, де розташований гуртожиток.

Світлини видання «Трибуна Бровари»

За словами, начальниці Броварського відділу ДРВ станом на 13 годину 10 вересня 2020 року виборчу адресу змінили 1165 людей, з них приблизно третина надіслали електронні заяви. Як підтвердила очільниця відділу, впродовж останніх трьох днів можна було помітити підвищену активність громадян щодо зміни виборчої адреси. Очільниця відділу прокоментувала ймовірне підвезення осіб транспортними засобами до відділу. За її словами – організовувати централізовані поїздки могли підприємства, де працюють громадяни.

Також спостерігачі Опори перевірили правдивість схожої інформації щодо централізованого довезення громадян до відділу ведення ДРВ у місті Буча, та інших міст Київщині.

У відділі ведення ДРВ селища Згурівка спостерігачеві Опори не надали інформацію щодо кількості людей, які змінили виборчу адресу, посилаючись на конфіденційність інформації.

У відділі ведення ДРВ смт Баришівка, як стало відомо Опорі, взагалі не встановлювали карантинні обмеження, люди заходили по одному та писали заяви вже у відділі. Черг в приміщенні не було, а станом на 10 вересня виборчу адресу змінили 105 осіб, третина заяв – в електронному вигляді.

Відділ ведення ДРВ міста Березань відмовився надавати коментар, посилаючись на зайнятість в останній день процедури зміни виборчої адреси.

«Варто пам’ятати, що спрощена можливість реалізувати своє виборче право не відміняє й відповідальності за введення в оману. Відповідно до ст. 158 Кримінального кодексу України, якщо виборець умисно надає неправдиві відомості до органу ведення Державного реєстру виборців, то може отримати від 2 до 4 років позбавлення волі. А якщо це умисне введення в оману та надання неправдивих відомостей до Реєстру відбувається за попередньою змовою групи осіб, то кожен учасник такої групи може отримати від 7 до 10 років позбавлення волі», – зазначив координатор спостереження Громадянської мережі Опора за виборами у Київській області Олексій Рєпік.