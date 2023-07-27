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Єрмак зідзвонився з радником Байдена: що обговорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єрмак зідзвонився з радником Байдена: що обговорили
Андрій Єрмак
фото: Офіс президента України

Розмова була присвячена, зокрема, нещодавнім російським атакам по історичному центру Одеси та портовій інфраструктурі України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомив Офіс президента України.

Розмова була присвячена ситуації на фронті та заходам, що реалізуються Силами оборони задля звільнення українських земель від російських загарбників.

Єрмак розповів Саллівану про нещодавні російські атаки по історичному центру Одеси та портовій інфраструктурі України. Відтак  керівник Офісу президента наголосив на необхідності посилення системи ППО задля захисту українців та недопущення руйнування експортного потенціалу країни.

Також сторони акцентували на важливості продовження пошуку шляхів допомоги Україні в експорті зерна на світовий ринок, зокрема в країни Глобального Півдня.

Також Салліван та Єрмак продовжили консультації стосовно довгострокових гарантій безпеки для України та обговорили процес укладання двосторонніх угод із країнами-партнерами в межах спільної декларації про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

«Співрозмовники обговорили реалізацію Формули миру президента Володимира Зеленського й можливості для проведення майбутнього Глобального саміту миру», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Єрмак подякував США за останній пакет оборонної допомоги, а також обговорив підготовку українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, 25 липня Пентагон оголосив, що США надсилають Україні додаткову військову допомогу на суму $400 млн. У новий пакет допомоги увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та обладнання для розмінування. Пакет, зібраний із запасів Пентагону, включає кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування та боєприпаси для протиракетних систем Patriot і національних передових ракетних систем «земля-повітря» (Nasams).

Теги: Андрій Єрмак США дипломатія

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