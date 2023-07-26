В Китаї відбуваються безпрецедентні події

Китай може рухатися у бік США або вони можуть рухатися назустріч один одному

Ван Ї знову став міністром закордонних справ Китаю, такого ще не було ніколи.

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Більше того, Ван Ї відомий своєю обережністю та стратегічним мисленням. Обережністю в тому числі по відношенню до РФ і в той же час прагматичним ставленням до США.

На відміну від попереднього міністра, який має ярлик антиамериканіста. А його фото із заступником міністра закордонних справ РФ в Пекіні з посмішкою до вух було, як на мене, запопадливим до Кремля.

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Детективна історія зі зникненням попереднього міністра майже на місяць, коли його ніхто не бачив, думаю більше пов'язана з політикою, ніж з романтичними відносинами, як про це пише багато ЗМІ. Але ще цікавішим є призначення нового голови Центробанку Китаю Пан Гуншена, який є зрозумілим світу і зокрема США і має їхню повагу.

Очевидно, що партнерство Китаю з РФ не припиниться, остання банально потрібна Китаю в його «іграх» із Заходом. Але Пекін однозначно і символічно показав дистанцію між собою та РФ. Американські візити не пройшли дарма, а Кіссінджер, якому вже 100 років, просто так нікуди точно не їздить. Путіну є над чим ламати голову і це добре.

Але і нам є, над чим замислитися, адже наближення позицій США та Китаю щодо нас також реальне. Китай може рухатися у бік США або вони можуть рухатися назустріч один одному. Для нас це два дуже різні варіанти майбутнього.