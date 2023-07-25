Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на $400 млн

Україна отримає 23 бронетранспортери Stryker

США надсилають Україні додаткову військову допомогу на суму$400 млн. У новий пакет допомоги увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та обладнання для розмінування. Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону.

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За словами офіційних осіб, пакет, зібраний із запасів Пентагону, включає кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування та боєприпаси для протиракетних систем Patriot і національних передових ракетних систем «земля-повітря» (Nasams).

Пакет також включає додаткові боєприпаси для зенітних систем Stinger і ракетно-артилерійських систем високої мобільності Himars, а також боєприпаси для Javelin та іншої протитанкової зброї. Окрім цього, Україна отримає тактичні аеронавігаційні системи, понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат безпілотні авіаційні системи Hornet.

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«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США.

Триває 517 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.