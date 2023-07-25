Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на $400 млн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на $400 млн
Пакет включає додаткові боєприпаси для систем Patriot, Nasams і Himars
фото з відкритих джерел

Україна отримає 23 бронетранспортери Stryker

США надсилають Україні додаткову військову допомогу на суму$400 млн. У новий пакет допомоги увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та обладнання для розмінування. Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону.

За словами офіційних осіб, пакет, зібраний із запасів Пентагону, включає кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування та боєприпаси для протиракетних систем Patriot і національних передових ракетних систем «земля-повітря» (Nasams).

Пакет також включає додаткові боєприпаси для зенітних систем Stinger і ракетно-артилерійських систем високої мобільності Himars, а також боєприпаси для Javelin та іншої протитанкової зброї. Окрім цього, Україна отримає тактичні аеронавігаційні системи, понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат безпілотні авіаційні системи Hornet.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США.

Триває 517 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: США зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cоюзників не влаштовує, що в нас корупція настільки тотальна і повсюдна, на всіх рівнях, в усіх сферах
Україна роздратувала союзників. Головна причина
7 липня, 12:47
Поява американських Himars в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових
Маляр показала диво-зброю, на яку полюють росіяни (відео)
4 липня, 18:06
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
Ракетна атака на Львів, Україна повернула з полону 45 захисників. Головне за 6 липня
6 липня, 21:00
У Львові президент узяв участь у молебні за Україну
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, Зеленський у Львові: головне за ніч
9 липня, 07:24
Калан каже, на саміті Путіну показали, що НАТО має намір протистояти його агресії проти України
Представниця Держдепу після саміту у Вільнюсі дала обіцянку українцям щодо НАТО
13 липня, 11:42
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Байден запросив директора ЦРУ Бернса до складу свого кабінету
22 липня, 07:11
Байден уповноважив Пентагон відправити резервістів до Європи
США направлять до Європи до трьох тисяч резервістів: яка причина
14 липня, 05:47
219 конгресменів підтримали законопроєкт про оборонні витрати у 2024 році
Палата представників США схвалила оборонний бюджет-2024: що отримає Україна
15 липня, 07:07
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
19 липня, 16:19

Політика

Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на $400 млн
Пентагон оголосив про нову допомогу Україні на $400 млн
Справжні союзники Африки – у Києві, не в Москві
Справжні союзники Африки – у Києві, не в Москві
Катастрофа MH17: суддя, яка намагалась вплинути на справу, подала у відставку
Катастрофа MH17: суддя, яка намагалась вплинути на справу, подала у відставку
Посол Естонії різко звернувся до тих, хто критикує український контрнаступ
Посол Естонії різко звернувся до тих, хто критикує український контрнаступ
ЄС заявив про готовність експортувати українське зерно
ЄС заявив про готовність експортувати українське зерно
Польща створить «білу книгу» щодо суперечок між Києвом та Варшавою
Польща створить «білу книгу» щодо суперечок між Києвом та Варшавою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
107K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
59K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
27K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
18K
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів
14K
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник

Новини

ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Сьогодні, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту