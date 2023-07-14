США направлять до Європи до трьох тисяч резервістів: яка причина

НАТО зміцнює східний фланг на тлі війни в Україні

Президент США Джо Байден дозволив Пентагону відправити до трьох тисяч військовослужбовців резервних сил до Європи на тлі війни РФ проти України. Про це повідомляє CNN.

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Згідно з новим дозволом, американські резервісти будуть частиною операції «Атлантична рішучість» (Atlantic Resolve) – поточного ротаційного розгортання сил НАТО для зміцнення східного флангу.

«Атлантична рішучість» новим указом визначається як операція на випадок надзвичайних ситуацій. Вона дає резервістам ті ж переваги, що й військовослужбовцям, які перебувають на дійсній службі.

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Директор з операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс зазначив, що таке нове позначення «приносить користь військовослужбовцям та сім'ям внаслідок збільшення повноважень, прав та доступу до сил та особового складу резерву».

Також це дає Пентагону додаткову можливість направити більше зусиль і коштів на допомогу Європейському командуванню США. При цьому представник Міноборони США звернув увагу, що може знадобитися приблизно пів року, щоб відправити цих резервістів на театр воєнних дій через необхідність попереднього повідомлення.

Скоріш за все, додаткові війська працюватимуть у сфері логістики та забезпечення, або в таких галузях медицини, як стоматологія та охорона здоров'я.

Із 2014 року сили США в межах «Атлантичної рішучості» розгортаються в Європі для роботи з союзниками та партнерами в регіоні. Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер додав, що нове призначення дозволить міністерству оборони «забезпечувати кращу підтримку системи та підтримувати наші сили».

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«Це включає в себе такі речі, як підвищена оперативність укладання контрактів, права, пов’язані з персоналом, які надають активованим резервістам ті ж переваги, що й персоналу активного компоненту», – зауважив він.