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Винищувачі F-16 для України: Захід досі дискутує про підготовку пілотів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Винищувачі F-16 для України: Захід досі дискутує про підготовку пілотів
Україна отримає винищувачі F-16, але знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати
фото з відкритих джерел

Країни Заходу намагаються узгодити деталі підготовки українських пілотів на F-16

США та європейські країни-учасники «винищувальної коаліції» для України ще недоопрацювали плани навчання пілотів ЗСУ з експлуатації обіцяних F-16, незважаючи на заяви про терміни постачання цих літаків. Про це повідомляє Politico.

Три американські чиновники, знайомі з дискусіями, зазначають, що країни-партнери поки що не узгодили деталі підготовки українських льотчиків до польотів на F-16. Так, Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, які підтримують навчання, проте досі жодна країна публічно не приєдналася до програми.

Як заявляв радник з національної безпеки США Джон Кірбі, адміністрація діятиме «якнайшвидше», щоб доставити в Україну винищувачі F-16. Високопосадовець Білого дому також зазначив, що літак буде в небі над Україною «до кінця року».

Дискусії з боку Заходу розпочинаються на тлі заяв України про необхідність мати додаткові військові можливості, щоб прорвати російську оборону на полі бою. Українська сторона цього тижня посилила тиск на союзників щодо відправлення F-16, оскільки РФ вийшла із Чорноморської зернової ініціативи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, що літаки можуть допомогти захистити «зерновий коридор», який має життєво важливе значення для глобальної продовольчої безпеки.

У публікації йдеться про те, що одна з пропозицій, що обговорюються з навчання, передбачає відправку українських пілотів до Штатів для проходження тренувань у підрозділі ВПС Національної гвардії «162-е повітряне крило», що базується в Тусоні (штат Арізона), і де вже навчаються іноземні партнери польотам на F-16.

При цьому двоє офіційних осіб США та один європейський чиновник за умов анонімності заявляють про те, що така ідея не знайшла підтримки.

Інший план передбачає відправку американських військових льотчиків до Європи для навчання українців. Однак, за словами двох офіційних осіб США, жодних остаточних рішень ухвалено не було.

«Співпраця продовжується. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану», – сказав один із американських чиновників.

Тим часом «винищувальна коаліція» зробила певні кроки для початку підготовки. Так, аерокосмічний підрядник Draken International почав набирати відставних військових пілотів для навчання українських пілотів, сказав один з американських чиновників. Ці зусилля проходитимуть на об'єкті, який будується в Румунії, що може стати регіональним навчальним центром F-16.

За словами європейських офіційних осіб, ще один навчальний центр буде створено у Данії.

За словами представника Пентагону Сабріни Сінгх, європейські партнери сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, швидше за все, у Європі. Тим часом Велика Британія планує розпочати базову льотну та мовну підготовку українських пілотів протягом кількох тижнів, додала вона. «Щодо доставки літаків або будь-яких додаткових термінів, у мене просто немає нічого для вас сьогодні», – зазначила Сінгх.

Незважаючи на різні амбітні терміни, навчання на F-16 не може розпочатися доти, доки Держдеп США офіційно не схвалить передачу відповідних навчальних матеріалів, таких як інструкції з експлуатації та авіасимулятори, зазначається у публікації. Підписання, яке необхідне відповідно до експортних обмежень, досі не відбулося.

Також зазначається, що за словами офіційних осіб США, літаки в Україну прибудуть не раніше за весну 2024 року.

«Ймовірно, до кінця року ми запустимо кілька пілотів для навчання, але справжній F-16 з українськими квітами навряд чи з'явиться раніше весни», – сказав журналістам ще один представник Штатів.

Нагадаємо, що раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.

Теги: винищувач Україна війна ЗСУ США Європа пілот

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