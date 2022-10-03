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Єрмак зустрівся з радниками Байдена та Ердогана у Туреччині: що обговорювали

Альона Боженко
glavcom.ua
Єрмак зустрівся з радниками Байдена та Ердогана у Туреччині: що обговорювали
Єрмак зустрівся з головним радником Президента Туреччини та радником Президента США
фото: Офіс президента

Лідери обговорили перебіг ситуації на фронті на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 2 жовтня зустрівся із головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином і радником очільника США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном у тристоронньому форматі. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії Росії.

Єрмак акцентував увагу на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття членства в НАТО. Він нагадав, що Міжнародна робоча група підготувала рекомендації щодо Київського безпекового договору, укладення якого має забезпечити дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.

Посадовець окремо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

«Ці «референдуми» є нікчемними, вони не змінюють реальність. Територіальну цілісність України буде відновлено. Це – принципова позиція президента Володимира Зеленського, усього військово-політичного керівництва України та українського народу», – зазначив Єрмак.

Співрозмовники також обговорили: продовження безпекової допомоги українській армії; актуальні першочергові потреби сил оборони України; важливість оперативного отримання такої підтримки та її нарощування.

Окрім цього, під час візиту керівник ОП провів окремі зустрічі з Ібрагімом Калином і Джейком Салліваном у двосторонніх форматах.

Нагадаємо, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 

Теги: переговори Андрій Єрмак

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