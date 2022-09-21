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Єрмак зустрівся із членами комітету з розвідки Конгресу: про що говорили

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Єрмак зустрівся із членами комітету з розвідки Конгресу: про що говорили
Єрмак зустрівся із членами комітету з розвідки Конгресу
фото: Офіс президента

Єрмак поінформував конгресменів про ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє Офіс президента.

У заході також взяли участь: заступники керівника Офісу глави держави Роман Машовець та Андрій Смирнов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

Андрій Єрмак поінформував конгресменів про ситуацію на фронті. Він наголосив, що за понад півроку повномасштабної війни проти України Росія не змогла досягти мети – підкорення нашої країни та зазнала великих втрат. І це сталося завдяки мужності української нації та допомозі міжнародних партнерів.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна не лише стримує натиск агресора, а й почала проводити успішні контрнаступальні операції, що дало змогу звільнити майже 8,5 тис. кв. кілометрів української території на сході країни.

Водночас Єрмак зауважив, що війна триває, російська армія все ще має великі сили, тому Україна потребує подальшої підтримки тапосилення. Він зазначив, що перелік потреб нашої країни та Збройних Сил добре відомий військово-політичному керівництву Сполучених Штатів, налагоджена плідна співпраця та координація щодо цих питань.

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець предметно поінформував конгресменів про нагальні потреби України.

Зі свого боку заступник керівника Офісу глави держави Андрій Смирнов зосередив увагу на ініціативі української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. На його переконання, це вже не питання війни в нашій країні, а питання для всього цивілізованого світу, і підтримка цього процесу з боку США як ключової демократії є вкрай важливою.

«Це питання сміливості називати речі своїми іменами, назвати міжнародних злочинців міжнародними злочинцями», – зазначив Андрій Смирнов.

Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф висловив підтримку президентові України та всім українцям, які мужньо боронять свою державу, привітав із важливими успіхами на окремих ділянках фронту. Він відзначив важливість отриманої інформації щодо ситуації на полі бою та потреб ЗСУ.

Нагадаємо, 20 вересня російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії.

Українці в соцмережах цілий вечір тролили Путіна в очікуванні виступу.

Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон.

А російські пропагандистські телеканали без пояснень зняли анонс виступу глави Кремля Володимира Путіна, який був запланований сьогодні ввечері.

Теги: армія війна звільнення роман росія Україна Андрій Єрмак

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