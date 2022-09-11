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Єрмак назвав найстрашнішу санкцію проти РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Єрмак назвав найстрашнішу санкцію проти РФ
Андрій Єрмак на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві
фото: Офіс президента

Єрмак окремо наголосив на важливості посилення санкційного тиску на агресора, а також визнання Росії державою-терористом

Визнання Росії країною спонсором тероризму стане свого роду «срібною кулею» для її військової машини. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES).

Андрій Єрмак окремо наголосив на важливості посилення санкційного тиску на агресора, а також визнання Росії державою-терористом.

«Я хотів би сказати про те і підвести під дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть перед нами і над яким ми працюємо. І я вважаю, що сьогодні це так звана «срібна куля» для російської військової машини, – це визнання Росії країною-спонсором тероризму», – зазначив він.

За його словами, санкційна група Єрмака-Макфола найближчим часом випустить відповідний документ. А визнання Росії спонсором тероризму з боку США і країн G7 буде потужним кроком.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що зараз у режимі реального часу формується розуміння того, якими взагалі мають бути гарантії безпеки. І вони повинні бути не тільки для України.

«Як казав президент Зеленський, сьогодні формула реакції за 24 години потрібна не лише Україні. Тому що ця війна показала, що ніхто у світі не може почуватися в безпеці», – пояснив він.

Андрій Єрмак також наголосив на тому, що гарантії безпеки мають поширюватися на всю територію України в міжнародно визнаних кордонах, і це є принциповою позицією нашої держави.

Зазначимо, в рамках збільшення санкційного тиску Україна домагається визнання Росії країною-терористом. Такий статус має спричинити за собою ще більш жорсткі обмеження в різних сферах.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зима визначить майбутнє України. 

Теги: машини посол Україна

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