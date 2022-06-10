  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Єрмак зустрівся з президентом організації, яка збирає докази воєнних злочинів РФ
рус
    Політика

    Єрмак зустрівся з президентом організації, яка збирає докази воєнних злочинів РФ

    Організація &laquo;Яхад-Ін Унум&raquo; збиратиме докази воєнних злочинів РФ в Україні - Єрмак зустрівся з президентом організації, яка збирає докази воєнних злочинів РФ
    Організація «Яхад-Ін Унум» збиратиме докази воєнних злочинів РФ в Україні
    фото: Офіс прзидента

    Інші потенційні агресори мають усвідомити, що зло завжди програє, а злочинців карають

    Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч з президентом організації «Яхад-Ін Унум» отцем Патріком Дебуа. Про це пише Офіс президента.

    У межах зустрічі відбулася онлайн-конференція за участю Андрія Єрмака, Патріка Дебуа та представників Центру Симона Візенталя щодо розслідування воєнних злочинів Росії під час вторгнення до України.

    Керівник Офісу Глави держави від імені Президента Володимира Зеленського подякував представникам організації «Яхад-Ін Унум» за зусилля щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні.

    Андрій Єрмак наголосив, що злочинці, які вторглися до нашої країни, мають бути покарані, і це принципово важливо не лише для України, а й для всього світу. Адже інші потенційні агресори мають усвідомити, що зло завжди програє, а злочинців карають.

    «У процесі цієї роботи для України є дуже корисним ваш досвід та ваші зусилля у зборі доказів і свідчень. Нам також буде дуже корисним досвід Центру Симона Візенталя, який полював на нацистів по всьому світу. І для України вкрай важливо долучити цю організацію до роботи з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців», – сказав керівник Офісу Президента.

    Раніше Єрмак запропонував Великій сімці ударити по російській нафті податками.

    Також Єрмак назвав три кроки, які допоможуть подолати глобальну продовольчу кризу.

    Теги: росія окупанти війна розслідування Україна Андрій Єрмак окупація Офіс президента #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єрмак зустрівся з президентом організації, яка збирає докази воєнних злочинів РФ