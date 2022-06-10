Єрмак зустрівся з президентом організації, яка збирає докази воєнних злочинів РФ

Інші потенційні агресори мають усвідомити, що зло завжди програє, а злочинців карають

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч з президентом організації «Яхад-Ін Унум» отцем Патріком Дебуа. Про це пише Офіс президента.

У межах зустрічі відбулася онлайн-конференція за участю Андрія Єрмака, Патріка Дебуа та представників Центру Симона Візенталя щодо розслідування воєнних злочинів Росії під час вторгнення до України.

Керівник Офісу Глави держави від імені Президента Володимира Зеленського подякував представникам організації «Яхад-Ін Унум» за зусилля щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні.

Андрій Єрмак наголосив, що злочинці, які вторглися до нашої країни, мають бути покарані, і це принципово важливо не лише для України, а й для всього світу. Адже інші потенційні агресори мають усвідомити, що зло завжди програє, а злочинців карають.

«У процесі цієї роботи для України є дуже корисним ваш досвід та ваші зусилля у зборі доказів і свідчень. Нам також буде дуже корисним досвід Центру Симона Візенталя, який полював на нацистів по всьому світу. І для України вкрай важливо долучити цю організацію до роботи з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців», – сказав керівник Офісу Президента.

Раніше Єрмак запропонував Великій сімці ударити по російській нафті податками.

Також Єрмак назвав три кроки, які допоможуть подолати глобальну продовольчу кризу.