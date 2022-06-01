Більш ніж третина ВВП: Єрмак повідомив про прямі збитки від війни

Україна зараз у дуже скрутному становищі через наслідки війни

Прямі збитки України від розв'язаної Росією війни вже перевищують 600 мільярдів доларів. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

За словами голови Офісу президента, станом на сьогодні Україна внаслідок війни втратила 35% ВВП, сотні об’єктів промисловості.

«Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США», – сказав він.

Водночас Єрмак наголосив, що попри все Україна продовжує захищатися, на сході й півдні нашої країни тривають запеклі бої. Він також вислови упевненість у тому, що Україна переможе у цій війні.

«Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку – військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну», – заявив керівник президентського офісу, відзначивши, що надзвичайно великою підтримкою для України у стримуванні агресії є посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, радник президента України з економічних питань Олег Устенко вважає, що Росія після своєї поразки компенсуватиме Україні не менше одного трильйона доларів завданих збитків.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. За його словами, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.

У свою чергу, МВФ готує масштабну відбудову України: стало відомо, хто братиме участь у проєкті.

Також Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне українське місто до останнього камінчика.