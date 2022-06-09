Єрмак запропонував Великій сімці ударити по російській нафті податками

Російська нафта може бути обкладена спеціальним податком

Група Єрмака-Макфола пропонує запровадити тимчасовий режим контролю за продажем нафти з РФ

Міжнародна експертна група, яку очолює Андрій Єрмак, презентувала план обмежень щодо російської нафти для Великої сімки. Про це голова Офісу президента написав у Telegram.

За словами Єрмака, країни G7 можуть встановити спеціальний тимчасовий режим використання російської нафти. Цей режим включає, перш за все, контрольований податок на імпорт нафти з країни агресора.

Крім того, експертна група пропонує запровадити контрольований режим продажу російської нафти.

Група Єрмака-Макфрола вважає за потрібне відкрити спеціальний ексроу-рахунок, на який і надходитимуть гроші від російського імпорту.

Спеціальний тимчасовий режим включає також можливість застосовувати окремі механізми розрахунку вартості для кожної категорії нафти та нафтопродуктів, імпортованих з Росії.

Нагадаємо, раніше міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком та Майклом Макфолом щодо санкцій проти Росії представила дорожню карту індивідуальних санкцій. Документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, що до шостого пакету санкцій Євросоюзу увійшло часткове нафтове ембарго. Росія зберегла право імпортувати нафту до ЄС, але лише трубопроводами – морські шляхи для танкерів з країни-агресора до країн Євросоюзу відтепер закриті.

Крім того, Європейський Союз шукає заміну російській нафті. Так, зараз ведуться переговори із ОАЕ, а видання Reuters пише, що постачальником нафти для Європи може стати Венесуела.