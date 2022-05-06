Єрмак повідомив, скільки людей вдалося евакуювати з Маріуполя

Керівник Офісу президента подякував ООН за допомогу в евакуації людей

Із території заводу «Азовсталь», а також із Маріуполя вдалося евакуювати близько 500 цивільних осіб. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН», – повідомив Єрмак.

У ці хвилини триває третій етап порятунку наших людей з «Азовсталі».

«Успішно евакуювали майже 500 людей із заводу «Азовсталь», Маріуполя та прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних пауз, щоб забезпечити безпечний прохід цивільним особам», – повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, 4 травня українські ЗМІ повідомили про те, що окупанти змогли прорватися на територію «Азовсталі», де ведуть оборону українські війська.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що прорватися на територію «Азовсталі» росіянам допомогла інформація від зрадника.

Генеральний штаб ЗСУ увечері того ж дня зазначив, що рашисти не мають успіху у своїй черговій спробі наступу на «Азовсталь».

У ніч на 5 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні заявив, що на території «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої.