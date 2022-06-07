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    Політика

    Єрмак назвав три кроки, які допоможуть подолати глобальну продовольчу кризу

    Українське зерно може врятувати світ від продовольчої кризи, але для цього потрібні військові конвої, зброя для ЗСУ і санкції для РФ - Єрмак назвав три кроки, які допоможуть подолати глобальну продовольчу кризу
    Українське зерно може врятувати світ від продовольчої кризи, але для цього потрібні військові конвої, зброя для ЗСУ і санкції для РФ
    фото: cfts.org.ua

    Росія штучно створює проблеми із продовольством у світі

    Андрій Єрмак підтримав слова Жозепа Борреля про цинізм путінського режиму, який штучно створює глобальну продовольчу кризу, і запропонував план вирішення цієї проблеми. Про це голова Офісу президента написав у Telegram.

    За словами Єрмака, потрібні військові конвої для українських суден, які можуть вивезти зерно з чорноморських портів.

    Крім того, світ повинен посилювати санкції проти Росії – як індивідуальні проти представників путінської еліти, так і проти цілих секторів (енергетичного, банківського) російської економіки.

    «Газове ембарго - це пріоритет», – наголосив голова Офісу президента.

    Третім кроком Заходу має стати, на думку Єрмака, максимально швидке надання якомога більшої кількості зброї для ЗСУ, «щоб зупинити будь-які плани РФ просуватися далі і вибити їх з нашої землі».

    Нагадаємо, що верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового терміналу у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

    Додамо, що кілька тижнів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

    Пізніше впливове британське видання The Times написало, що, за її інформацією, військові кораблі Великої Британії можуть взяти участь у конвоювання українських вантажних суден від Одеси до Босфору.

    Пообіцяв сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України навіть Китай, а Хорватія запропонувала свої порти для транспортування українського зерна.

    Росія заявила, що готова розблокувати рух суден-зерновозів Чорним морем, але вимагає натомість скасування санкцій, запроваджених проти неї Заходом. Втім, США уже заявили, що жодного зняття санкцій з Росії не буде аж до завершення війни в Україні.

    Тим часом, перша партія вітчизняного зерна доїхала до Литви залізницею, там його перевантажили на судна у порту Клайпеди.

    Теги: росія окупанти газ зброя санкції війна ембарго продукти зерно криза Україна озброєння Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Єрмак назвав три кроки, які допоможуть подолати глобальну продовольчу кризу