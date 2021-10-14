«ЄС» закликає «Слугу народу» підтримати скасування голосування за скандальний законопроєкт про олігархів

У парламенті зареєстрована постанова про скасування скандального законопроєкту

Оптимальним виходом з політичної кризи, яка виникла через скандальний законопроєкт про олігархів, буде спільне голосування за його скасування. Таку думку висловив народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олег Синютка.

«Мені видається, що сьогодні в «слуг» є унікальний шанс – поступити згідно закону, зберегти обличчя і не вляпатися в чергову потенційну кримінальну справу. У парламенті зареєстрована постанова про скасування цього законопроєкту. І я би на місті «слуг» просто проголосував за скасування цього законопроєкту, повернувся до нього, якщо їм це так потрібно, ще раз і пройшов всю процедуру відповідно до чинного законодавства», – заявив Синютка в ефірі телеканалу «Україна24».

Він попередив депутатів так званої монокоаліції про кримінальну відповідальність за спроби фальсифікації проголосованого тексту закону про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів.

Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції. Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ. Також нардеп розповів, коли стане зрозумілою позиція ЄС щодо закону про олігархів.