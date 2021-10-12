Чому Зеленський не коментує скандал щодо своїх офшорів та смерть нардепа Полякова

Такої стрімкої деградації молодих політиків українське політичне життя ще не знало

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Как правило, словохотливый президент Украины Зеленский быстро реагирует на большие и маленькие события страны. Но в данном случае он проявил повышенную скромность, когда надо было делать ответственный заявления. Президент Зеленский, до сих пор, никак не отреагировал ни на оффшорный скандал, который коснулся его миллионов, ни на смерть бывшего «слуги народа» Полякова, который имел смелость пойти против течения и стал разоблачать коррупцию внутри парламентского правящего большинства.

Более того, президент Зеленский промолчал даже тогда ,когда наглая «народная» депутатка от партии «Слуга народа» Третьякова открыто стала радоваться внезапной смерти своего бывшего коллеги по партии, народного депутат Полякова. Такого в украинской политике еще не было, чтобы, под президентское молчание, лоялистка-депутатка, стараясь показать свою верность, заявив, что смерть Полякова – «это минус один враг». И никто их правящего большинства не остановил злобную депутатку и не возмутился ее поведением. Это означает либо страх перед внутренними репрессиями, которое могут коснуться любого, кто будет критиковать или не соглашаться с «линией партии», либо скрытое аморальное согласие с ненавистью и цинизмом этой женщины-нардепа.

Таким образом, кроме тайных денег за голосования народных депутатов, о которых открыто говорил погибший Поляков и угрозы, а также репрессий против политических противников, открытая ненависть к врагам становится важной частью нормативного политического поведения членов партии власти.

Но такой стремительной деградации молодых политиков украинская политическая жизнь еще не знала. И какую цену придется заплатить Украине за такие неожиданные и стремительные метаморфозы нынешней власти? Сумеет ли президент Зеленский удержать под своим контролем это негативный процесс или это коснется и его политической судьбы.

Кажется, что в своем остром желании удержать власть любой ценой «слуги народа» пошли гораздо дальше, чем могли себе позволить себе регионалы Януковича, окружение Порошенко или Кучма.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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