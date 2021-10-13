Нардеп розповів, коли стане зрозумілою позиція ЄС щодо закону про олігархів

Железняк наголосив, що закон про олігархів був прийнятий з суперечностями та помилками

Венеційська комісія дасть оцінку закону про олігархів у середині грудня і це визначить ставлення Європейського союзу щодо цього закону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера фракції «Голос» Ярослава Железняка.

«Врешті-решт ми чекаємо рішення Венеційської комісії. Я думаю, що 16–17 грудня вони дадуть свою позицію. Там теж, я запевняю вас, будуть неприємні сюрпризи для влади. Тому що, на відміну від дуже-дуже дипломатичної заяви, в тому числі і спільної з Європейським союзом, я думаю, що Венеційська комісія укаже на всі вади цього закону, про які ми говорили», – заявив Железняк в ефірі телеканалу «Україна24».

Він заявив, що закон прийнятий з суперечностями та помилками, які наразі всупереч законодавству намагаються переписати на рівні комітету.

«Моє переконання, переконання інших колег з опозиції, що Верховна рада, якщо прийняла текст, то пробачте, подобається він комусь, не подобається в Офісі президента, але треба було слідкувати за тим, що ви виносите на голосування. Зараз будь-які зміни – це буде підміна документа», – додав Железняк.

Як повідомлялося, раніше Ярослав Железняк заявляв, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив проголосований текст законопроєкту про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.

Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.