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    У мережу потрапив секретний чат слуг. Веселе відео з Трускавця

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    Депутатам на сцені показували жартівливе листування &laquo;слуг&raquo; у чаті - У мережу потрапив секретний чат слуг. Веселе відео з Трускавця
    Депутатам на сцені показували жартівливе листування «слуг» у чаті
    фото скріншот відео

    Стефанчук відмовляється танцювати, Шефір шукає попутку, а Тищенко не уявляє, що таке Трускавець

    У мережу потрапило відео, як народні депутати з провладної партії «Слуга народу» розважалися під час партійного з'їзду в Трускавці.

    У властивій для «кварталівців» манері депутатам на сцені показували жартівливе листування «слуг» у чаті. На порядку денному серйозні політичні теми: закон про деолігархізацію, зміна міністрів та відставка Разумкова, але подані у насмішкуватій манері.

    Творці чату вирішили пустити шпильку і в бік Руслана Стефанчука, який відмовлявся танцювати, а також Сергія Шефіра, який, нібито шукав попутку, щоб доїхати до Трускавця.

    А також підкололи Миколу Тищенка, який взагалі не знав, де той Трускавець розташований. Веселе листування викликало бурю емоцій та гучний сміх у всіх присутніх у залі.

    Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з'явилося відео, як Зеленський з соратниками розважалися у Трускавці.

    До слова, депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на з’їзді «слуг» у Трускавці облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.

    Нагадаємо, у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряли під «живу» музику, мали змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол.

    В Трускавець приїхав і президент України Володимир Зеленський. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

    Також Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

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    Теги: депутат закон відставка партії Володимир Зеленський партія Слуга народу Руслан Стефанчук Микола Тищенко фракція
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    У мережу потрапив секретний чат слуг. Веселе відео з Трускавця