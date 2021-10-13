У мережу потрапив секретний чат слуг. Веселе відео з Трускавця

Стефанчук відмовляється танцювати, Шефір шукає попутку, а Тищенко не уявляє, що таке Трускавець

У мережу потрапило відео, як народні депутати з провладної партії «Слуга народу» розважалися під час партійного з'їзду в Трускавці.

У властивій для «кварталівців» манері депутатам на сцені показували жартівливе листування «слуг» у чаті. На порядку денному серйозні політичні теми: закон про деолігархізацію, зміна міністрів та відставка Разумкова, але подані у насмішкуватій манері.

Творці чату вирішили пустити шпильку і в бік Руслана Стефанчука, який відмовлявся танцювати, а також Сергія Шефіра, який, нібито шукав попутку, щоб доїхати до Трускавця.

А також підкололи Миколу Тищенка, який взагалі не знав, де той Трускавець розташований. Веселе листування викликало бурю емоцій та гучний сміх у всіх присутніх у залі.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з'явилося відео, як Зеленський з соратниками розважалися у Трускавці.

До слова, депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на з’їзді «слуг» у Трускавці облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.

Нагадаємо, у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряли під «живу» музику, мали змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол.

В Трускавець приїхав і президент України Володимир Зеленський. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

Також Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.