Нардеп: уряд готує газове розкуркулення

Влада провалила підготовку до опалювального сезону і хоче по-більшовицьки експопріювати чужий газ, – заявив народний депутат Гончаренко

Уряд повністю провалив підготовку до опалювального сезону і зараз хоче як в часи радянської влади експоріювати газ у приватного бізнесу. Про це заявив у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

«Слуги далі будують Українську РСР для свого Брежнєва–Зежнєва. Влада провалила підготовку до опалювального сезону й хоче врятуватись за чужий рахунок, знищити ринок ручним контролем. І це в той час, коли перші холоди вже прийшли. Якесь газове розкуркулення, а не допомога», – прокоментував Гончаренко заяву лідера «Слуги народу» про намір обмежити право бізнесу купувати – продавати газ.

Нардеп Гончаренко наголосив, що експропріація газу у приватних власників призведе до катастрофічних наслідків для економіки.

«Які тут інвестиції та няні, якщо ніхто у світі не дасть грошей комуністам? А нам без коштів нема за що добувати власний газ. Додайте сюди позови іноземних компаній ціною в мільярди – Україна опиниться за крок від дефолту, інвестори підуть, а ми лишимось у розбитого корита зі слугами», – додав Гончаренко.

Напередодні лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

До слова, «Нафтогаз» пропонує «бюджетникам» газ за новою фіксованою ціною.

Нагадаємо, Нацбанк повідомив, що зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців.