ЄС запровадив санкції проти Януковича та його сина

Олександра Януковича накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича за підрив територіальної цілісності. Також у списку санкцій опинився його син Олександр. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через «їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави».

Крім того, на Олександра Януковича накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

«ЄС рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – додали в Раді ЄС.

Як відомо, колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомила про завершення розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році президентом-втікачем Віктором Януковичем.

23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.