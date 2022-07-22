Топпосадовець часів Януковича «зливав» ФСБ секретні документи про Україну

Топпосадовець часів Януковича «зливав» ФСБ секретні документи про Українудокумент
Володимир Сівкович був «завербований» влітку 2019 року
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату кількох скликань і колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу за вчинення держзради та участь у злочинній організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст документу від 22 липня.
За даними досудового розслідування, у червні 2019 року Сівкович надав згоду на участь у злочинній організації, яку очолював начальник 9 («українського») управління департаменту оперативної інформації 5-ої Служби федеральної служби безпеки Росії Ігор Чумаков. Обвинувачений погодився збирати і передавати представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю з метою підривної діяльності проти України.
Як з’ясувало слідство, у злочинну групу також входив ексначальник СБУ в Криму Олег Кулініч. Зокрема, через нього Сівкович отримував секретну інформацію. А саме:
- відомості щодо планів зі створення окремого підрозділу в структурі Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який буде займатися активними заходами у сфері боротьби з контрабандою, організованою злочинністю, злочинами у сфері інформаційної безпеки;
- відомості щодо необхідності призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника СБУ з метою взяття під контроль членами злочинної організації діяльності департаменту контррозвідки СБУ;
- відомості щодо призначення на посаду в органах СБУ особи на ім’я Євген, з яким Кулініч підтримує довірливі стосунки та проходження ним спеціальної перевірки.
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Крім цього, у 2019 році Володимир Сівкович відкрив у Москві так званий «політичний офіс», працівники якого нібито займалися суспільно-політичною діяльністю. Натомість фактично залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ. Зокрема, у «політичному офісі» на постійній основі працювала кадровий співробітник департаменту оперативної інформації 5-ої Служби федеральної служби безпеки РФ Марина Тєрєнтьєва. Ця ж особа має «корочку» – позаштатний фотокореспондент інформаційного агентства «ІТАР-ТАСС».
У підозрі зазначено, що наразі Сівкович перебуває у Росії.
Як відомо, в Україні триває 149-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Нагадаємо, про те, що затримано ексспівробітника СБУ у Криму, стало відомо ще ввечері 16 липня. Тоді колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак повідомив, що було затримано колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду.
За його словами, саме Кулініч вважається ключовою особою, що сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонської області.
Варто зауважити, що 2 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму. На його місце призначили Олександра Власенка.
Як повідомляв «Главком», у грудні 2021 року Печерський районний суд Києва відмовився звільняти від кримінальної відповідальності колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича, підозрюваного у розгоні Євромайдану.