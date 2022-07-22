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    Політика

    Топпосадовець часів Януковича «зливав» ФСБ секретні документи про Україну

    документ
    У 2019 році Володимир Сівкович відкрив у Москві так званий &laquo;політичний офіс&raquo;, через який залучалися&nbsp;особи, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ - Топпосадовець часів Януковича «зливав» ФСБ секретні документи про Україну
    У 2019 році Володимир Сівкович відкрив у Москві так званий «політичний офіс», через який залучалися особи, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ
    фото з відкритих джерел

    Володимир Сівкович був «завербований» влітку 2019 року

    Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату кількох скликань і колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу за вчинення держзради та участь у злочинній організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст документу від 22 липня.

    За даними досудового розслідування, у червні 2019 року Сівкович надав згоду на участь у злочинній організації, яку очолював начальник 9 («українського») управління департаменту оперативної інформації 5-ої Служби федеральної служби безпеки Росії Ігор Чумаков. Обвинувачений погодився збирати і передавати представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю з метою підривної діяльності проти України.

    Як з’ясувало слідство, у злочинну групу також входив ексначальник СБУ в Криму Олег Кулініч. Зокрема, через нього Сівкович отримував секретну інформацію. А саме:

    • відомості щодо планів зі створення окремого підрозділу в структурі Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який буде займатися активними заходами у сфері боротьби з контрабандою, організованою злочинністю, злочинами у сфері інформаційної безпеки;
    • відомості щодо необхідності призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника СБУ з метою взяття під контроль членами злочинної організації діяльності департаменту контррозвідки СБУ;
    • відомості щодо призначення на посаду в органах СБУ особи на ім’я Євген, з яким Кулініч підтримує довірливі стосунки та проходження ним спеціальної перевірки.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Крім цього, у 2019 році Володимир Сівкович відкрив у Москві так званий «політичний офіс», працівники якого нібито займалися суспільно-політичною діяльністю. Натомість фактично залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ. Зокрема, у «політичному офісі» на постійній основі працювала кадровий співробітник департаменту оперативної інформації 5-ої Служби федеральної служби безпеки РФ Марина Тєрєнтьєва. Ця ж особа має «корочку» – позаштатний фотокореспондент інформаційного агентства «ІТАР-ТАСС».

    У підозрі зазначено, що наразі Сівкович перебуває у Росії.

    Як відомо, в Україні триває 149-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, про те, що затримано ексспівробітника СБУ у Криму, стало відомо ще ввечері 16 липня. Тоді колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак повідомив, що було затримано колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду.

    За його словами, саме Кулініч вважається ключовою особою, що сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонської області.

    Варто зауважити, що 2 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму. На його місце призначили Олександра Власенка.

    Як повідомляв «Главком», у грудні 2021 року Печерський районний суд Києва відмовився звільняти від кримінальної відповідальності колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича, підозрюваного у розгоні Євромайдану.

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    Теги: росія окупанти ФСБ війна Україна окупація #stoprussia
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    Топпосадовець часів Януковича «зливав» ФСБ секретні документи про Україну