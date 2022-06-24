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    Політика

    ДБР завершило розслідування за фактом захоплення влади Януковичем

    Вирішується питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених - ДБР завершило розслідування за фактом захоплення влади Януковичем
    Вирішується питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених
    фото з відкритих джерел

    Обвинувальний акт буде направлено до суду

    Рослідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році президентом-втікачем Віктором Януковичем завершили. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    «Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році Віктором Януковичем та у пособництві цим діям колишнім заступником Міністра юстиції України (ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що у вересні – жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України.

    У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

    «Наразі стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими, обвинувальний акт буде направлено до суду. Де вирішуватиметься питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених», – зазначили у відомстві.

    Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

    Як відомо, колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

    Теги: Віктор Янукович суд розслідування
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    ДБР завершило розслідування за фактом захоплення влади Януковичем