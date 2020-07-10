ЄС зробив заяву щодо агресії Росії проти України



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У Євросоюзі нагадали Росії про нещодавно продовжені економічні санкції

Євросоюз вимагає від РФ виконання Мінських домовленостей

Європейський союз закликав Росію конструктивно діяти в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

«Як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих домовленостей. Ми закликаємо Російську Федерацію взяти на себе цю відповідальність та конструктивно діяти в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату», - зазначається у заяві.

У Євросоюзі нагадали Росії, що нещодавно продовжені економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Також було вказано на те, що Європейський союз не визнає незаконну анексію АР Крим та Севастополя Російською Федерацією, засуджує голосування щодо змін до конституції РФ, яке проводилося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права. Також у ЄС засудили участь у процедурі голосування мешканців непідконтрольних уряду України районів Донбасу, яким було видано російські паспорти, що є порушенням духу Мінських домовленостей.