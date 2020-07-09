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    Думки вголос

    Переговори у Мінську: бойовики бояться навіть згадувати про 1,5 млн переселенців

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Переговори у Мінську: бойовики бояться навіть згадувати про 1,5 млн переселенців

    Практично всі пропозиції України блокуються Росією та її сателітами

    Мовою оригіналу

    Будни ТКГ.

    В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, не говоря уже о других принципиальных статьях, по которым вряд ли возможно в принципе договориться. Например, что касается территории ОРДЛО. На заседании снова поднимался вопрос Дебальцево и захваченных у Украины в нарушение Минска 1700 квадратных километров. Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении Минских соглашений - не ясно.

    Что касается преамбулы закона, то это очень показательный момент. Дело в том, что в украинском законе она звучит так:

    «Цей Закон визначає порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій».

    Россияне же потребовали сократить преамбулу и убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев. А конкретно вот этот кусок: «з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій».

    То есть, РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких ЛДНР. Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать.

    Само собой, мы с этим никогда не согласимся. И я для того и принимаю участие в этих переговорах, чтобы звучал голос тех людей, которых россияне и боевики так ненавидят. Когда же я указал, что вычеркнуть переселенцев не удасться и для нас это принципиальный момент, представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек «это несущественный вопрос», и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста. Вот такое отношение к жителям Донбасса у его «защитников».

    У меня другое отношение. Поэтому со своей стороны я предлагаю добавить в закон дополнительную статью, касательно компенсаций вынужденным переселенцам, которые потеряли в ОРДЛО имущество и жилье. Заплатить их, разумеется, должны будут те люди, которые принимали участие в этих захватах и отжимах, и причинили законопослушным гражданам ущерб. В ближайшее время обсудим этот вопрос.

    В целом же для меня после ряда заседаний ТКГ уже очевидно, что всячески тормозит и заводит в тупик этот процесс именно российская сторона. Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе - яркий тому пример. Как может убедиться каждый, в ней нет каких-либо острых и принципиальных тезисов. Это абзац текста с общим лейтмотивом «за все хорошее». Но даже такой текст россияне блокируют, требуя не упоминать переселенцев.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас переселенці Мінські угоди ОРДЛО
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