Ескалація агресії РФ проти України: Європарламент ухвалив резолюцію

«За» резолюцію «Ескалація Росією її агресивної війни проти України» проголосували 504 європейські депутати,

Європейський парламент під час пленарного засідання більшістю голосів ухвалив резолюцію, яка рішуче засуджує ескалацію російської агресії проти України та ядерні погрози, до яких вдався режим Путіна після поразок на полі бою. Про це повідомляє «Укрінформ».

«За» резолюцію «Ескалація Росією її агресивної війни проти України» проголосували 504 європейські депутати, проти – 26, утрималися – 36.

В ході голосування депутати розглянули близько 10 поправок до документа, більшість із яких були відхилені. Разом із цим, парламент «з голосу» переважною більшістю голосів прийняв поправку євродепутата Пятраса Ауштрявічюса, яку той запропонував за наслідками оголошення президента Путіна про вилучення Запорізької АЕС із власності України на користь країни-загарбниці.

«Росія продовжує політику залякування та анексії. Щойно путін оголосив про конфіскацію Запорізької АЕС - найбільшої в Європі. Це сталося усього за кілька днів до того, як керівник МАГАТЕ мав відвідати Москву та Київ. Тож, з огляду на це, я пропоную внести в резолюцію ще одну поправку. Такі дії не можуть залишатися безкарними», – сказав депутат. Його слова зал пленарного засідання зустрів аплодисментами.

Запропонований литовським політиком пункт резолюції точно відображує поточну ситуацію та пропонує шлях для її вирішення. «Європейський парламент заперечує указ російського президента від 5 жовтня 2022 року, яким Запорізька атомна станція приписується до російської федеральної власності, та вимагає від російського уряду передати (Україні) контроль над станцією», – йдеться у представленій поправці.

Нагадаємо, голова Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що «Росія вже програла війну».