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Ядерні погрози Росії: Шольц звернувся до Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Ядерні погрози Росії: Шольц звернувся до Путіна
Олаф Шольц закликав Росію навіть не думати про застосування ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Німецький канцлер заявив, що Путін міг би негайно покласти край війні

Росія має забути навіть про думки щодо застосування ядерної зброї проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц газеті Neue Osnabrucker Zeitung.

Шольц зазначив, що ніхто не може знати точно, чи піде президент РФ Володимир Путін на такий крок, чи ні.

«Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до Росії та сказати дуже чітко: забудьте про це!» заявив німецький канцлер.

Рішення РФ про мобілізацію глава німецького уряду назвав «актом розпачу та панічною реакцією на невдачі російських збройних сил».

«Путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом», – сказав Шольц.

Зазначимо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що до ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна слід ставитись серйозно, бо вони є не проявом слабкості, а «політичної мудрості». 

Нагадаємо, раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Як відомо, після російського вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Перед цим Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель говорив: вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї. В ЄС наголошують, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни. Втім, має це відбутися за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

27 вересня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив: вважає, що в разі застосування РФ ядерної зброї НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт. Він натякнув, що Захід «проковтне використання будь-якої зброї в поточному конфлікті».

Після цього Кремль підтвердив, що заява заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї Росією буцімто «базується на доктринальних документах». Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков. 

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Теги: росія Німеччина путін ядерна зброя Олаф Шольц

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