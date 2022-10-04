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Анексія окупованих територій: Зеленський визнав нікчемними укази Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Анексія окупованих територій: Зеленський визнав нікчемними укази Путіна
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що «територія України є цілісною і недоторканною»

Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів. Про це йдеться у відповідному указі президента .

«Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації», - йдеться в документі.

Крім цього, в указі наголошується, що «територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію».

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Теги: Володимир Зеленський анексія суверенітет путін президент

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