Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соратник Зеленського: Росія демонтується впродовж двох років

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Соратник Зеленського: Росія демонтується впродовж двох років
 В Україні на полі бою знищується російський апарат примусу 
фото з відкритих джерел

«Після того, як Путін відійде у Росії настане смута» 

Процес розпаду Росії уже запущений, країна-терористка розпадеться приблизно через два роки. Адже зараз в Україні на полі бою знищується російський апарат примусу, на якому тримається уся їхня державність та імперськість. Про це у розмові з «Главкомом» розповів народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда.

Мовляв, санкції вбивають фінанси Москви. Вони весь час грошима вирішували проблеми у регіонах, а тепер із цим будуть проблеми. 

«Хотів би навести історичний приклад. Був такий цар Іван Грозний. Він під час свого правління повністю зачистив політичний клас у тогочасному вигляді. У результаті після його смерті почався смутний час, коли всі воювали проти всіх, тому що не існувало системи передачі влади і наслідування. Зараз у Російській Федерації спостерігаємо подібну ситуацію», – каже нардеп.

За словами політика, Путін вирізав політичний клас і позбувся будь-якої конкуренції. Після того, як він відійде від влади, чи помре, у Росії настане такий смутний час, як і колись. А після 24 лютого, з початком повномасштабної війни, Путін настання цих часів просто прискорив.

«Якщо десь у грудні 2021 року я казав, що Росія демонтується протягом 10 років, то зараз кажу, що це станеться максимум впродовж двох років», – вважає Дунда. 

Нагадаємо, На думку ексзаступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, з кожним днем у Росії все сильніше включатиметься фактор національних околиць. Це може призвести до розвалу РФ. Але стабілізувати цей процес може відхід Путіна. І пропаганда знайде прийнятне для цього пояснення.

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

Читайте також: Нардеп Олег Дунда: Ми можемо створити окупаційну адміністрацію на Кубані
Теги: депутат путін росія санкції

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гарматне м'ясо» почало про щось здогадуватися
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
Сьогодні, 00:25
Росія продовжує вербувати в’язнів
Росія готує «свіже м'ясо». Понад 650 в'язнів воюватимуть проти України
Вчора, 21:25
Розвідка помітила багато прикладів того, що в РФ проводиться приховано мобілізація
Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію росіян – розвідка
Вчора, 14:40

Політика

Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка
Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка
Соратник Зеленського: Росія демонтується впродовж двох років
Соратник Зеленського: Росія демонтується впродовж двох років
Рада закликала світ підтримати право на самовизначення народів РФ
Рада закликала світ підтримати право на самовизначення народів РФ
Зеленський розповів про дві топ-події дня: звернення (відео)
Зеленський розповів про дві топ-події дня: звернення (відео)
Зеленський та Столтенберг скоординували кроки щодо вступу України до НАТО
Зеленський та Столтенберг скоординували кроки щодо вступу України до НАТО
Україна отримає важке озброєння від Чехії
Україна отримає важке озброєння від Чехії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
103K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
63K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
32K
Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток
27K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
24K
Ілон Маск виступив із новою скандальною заявою про Україну

Новини

Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Сьогодні, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Сьогодні, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту