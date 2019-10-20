Кабінет міністрів України спростив призначення субсидій деяким категоріям



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Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків

Кабінет міністрів України схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років та затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну в неділю, 20 жовтня, повідомляється на Урядовому порталі.

«Програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій та включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей», – йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років. Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо.

Також Кабмін змінив порядок координації роботи центральних органів державної влади та уряду. «Зокрема, діяльність Державної служби з питань праці буде координуватися через міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державна служба статистики – через міністра Кабінету міністрів та Секретаріат уряду тощо», – йдеться у повідомленні.

Уряд також погодив об’єднання регіональних відділень Фонду державного майна, щоб «оптимізувати структуру, скоротити витрати на утримання регіональних відділень Фонду та, водночас, підвищити ефективність приватизації через покращення координації відділень».

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Уряд погодив призначення голів Київської, Кіровоградської, Луганської, Харківської та Чернігівської обласних державних адміністрації.