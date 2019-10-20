Уряд погодив призначення п’ятьох голів ОДА
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Кабінет міністрів погодив призначення голів Київської, Кіровоградської, Луганської, Харківської та Чернігівської обласних державних адміністрації.
Відповідні рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні 20 жовтня, повідомляється на Урядовому порталі.
Так, згідно з повідомленням, уряд погодив призначення:
- Олексія Чернишова на посаду голови Київської ОДА;
- Андрія Балоня – на посаду голови Кіровоградської ОДА;
- Сергія Гайдая – на посаду голови Луганської ОДА;
- Олексія Кучера – на посаду голови Харківської ОДА;
- Андрія Прокопенка – на посаду голови Чернігівської ОДА.
Також уряд погодив призначення Дениса Клюшнікова заступником голови Донецької ОДА, Максима Скрипніка – заступника голови Дніпропетровської ОДА та Івана Федорова – першим заступником голови Запорізької ОДА.
Водночас Кабмін погодив звільнення з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна та Віталія Комарницького – з посади голови Луганської ОДА.
Як повідомлялося, у неділю, 20 жовтня, голова Київської ОДА Бно-Айріян заявив, що подав у відставку.