Міністр Дмитро Дубілет отримав у підпорядкування Держстат



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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет

Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом – міністр Кабінету міністрів

Державною службою статистики підпорядковано міністру Кабінету міністрів Дмитру Дубілету. Таке рішення ухвалив уряд.

Про це Дубілет повідомив у Facebook.

«Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату.

Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (ключові показники ефективності – ред.) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату», – уточнив він.

До цього міністр додав, що «Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн. на рік на підтримку апарату. Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності».

Як повідомлялося раніше, Дмитро Дубілет буде займатися підвищенням ефективності роботи уряду. Він уже дав перше розпорядження в цьому напрямку – знести деякі стіни в будівлі Кабміну.

Нагадаємо, Дубілет розповів, як українці житимуть без трудової книжки.