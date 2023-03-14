«Укрзалізниця» отримала 85 тис. грн штрафу

Компанія порушила ліцензійні умови щодо розподілу електричної енергії

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами позапланової перевірки оштрафувала «Укрзалізницю» на 85 тис. грн за порушення ліцензійних умов щодо розподілу електричної енергії. Про це повідомляє пресслужба комісії.

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«Перевірка проводилась за зверненням замовника послуги зі стандартного приєднання та охоплювала діяльність компанії за період з 28 січня 2021 року по 9 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Крім штрафу, регулятор зобов'язав «Укрзалізницю» до 1 травня виконати вимогу замовника та під'єднати його до електромереж.

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Зазначається, що «Укрзалізниця» отримала ліцензію від НКРЕКП на право вести господарську діяльність щодо розподілу електричної енергії у 2018 році. Ліцензія набула чинності 1 січня 2019 року. Загалом в Україні близько 450 компаній мають ліцензію НКРЕКП на розподіл електроенергії.

Нагадаємо, 27 лютого очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку.

Згодом стало відомо, що «Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова.