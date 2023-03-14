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«Укрзалізниця» отримала 85 тис. грн штрафу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» отримала 85 тис. грн штрафу
фото ілюстративне

Компанія порушила ліцензійні умови щодо розподілу електричної енергії

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами позапланової перевірки оштрафувала «Укрзалізницю» на 85 тис. грн за порушення ліцензійних умов щодо розподілу електричної енергії. Про це повідомляє пресслужба комісії.

«Перевірка проводилась за зверненням замовника послуги зі стандартного приєднання та охоплювала діяльність компанії за період з 28 січня 2021 року по 9 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Крім штрафу, регулятор зобов'язав «Укрзалізницю» до 1 травня виконати вимогу замовника та під'єднати його до електромереж.

Зазначається, що «Укрзалізниця» отримала ліцензію від НКРЕКП на право вести господарську діяльність щодо розподілу електричної енергії у 2018 році. Ліцензія набула чинності 1 січня 2019 року. Загалом в Україні близько 450 компаній мають ліцензію НКРЕКП на розподіл електроенергії.

Нагадаємо, 27 лютого очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку. 

Згодом стало відомо, що «Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова.

Теги: Укрзалізниця штраф електроенергія

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