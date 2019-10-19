Призначено нового начальника Департаменту кіберполіції



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«Ми вже маємо стратегію розвитку Департаменту», - зазначив Гринчак Фото: Департамент кіберполіції України

Олександр Гринчак раніше очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки

Наказом голови Нацполіції України 19 жовтня на посаду начальника Департаменту кіберполіції було призначено Олександра Гринчака. Його першим заступником призначено Сергія Кропиву.

Про це в суботу повідомляє Департамент кіберполіції України.

Новопризначений очільник Департаменту кіберполіції розповів, що наразі вже створено концепцію вдосконалення підрозділу. Її основою залишатиметься якісний підбір кадрів та сучасний підхід до роботи.

«Основним критерієм для нас під час формування оновленого підрозділу залишається високий рівень професіоналізму співробітників. Ми вже маємо стратегію розвитку Департаменту. Впевнений, спільно ми зможемо вдосконалити роботу підрозділу та вивести його на новий рівень надання державних послуг», - зазначив Гринчак.

Він запевнив у готовності до якісного виконання поставлених перед підрозділом завдань у протидії кіберзлочинності.

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що найближчим часом підрозділ змінюватиметься та розвиватиметься.

«Кіберполіція є дуже важливою частиною кримінального блоку усієї Нацполіції. У час цифровізації усіх сфер життя уміння спеціалістів підрозділу кіберполіції є вкрай необхідними», - підкреслив Клименко.

Новопризначений очільник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в органах системи МВС працює з 1995 року. До призначення на посаду начальника Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.